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İzmir'de CHP'li Tuncay Özkan'dan şehitlik ziyareti

Timur TARLIĞ/ İZMİR, (DHA) - CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Kadifekale Hava Şehitliği'ni ziyaret etti

30 Ağustos 2017 17:03

Timur TARLIĞ/ İZMİR, (DHA) - CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Kadifekale Hava Şehitliği\'ni ziyaret etti. CHP\'liler ile birlikte saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan Özkan, mezarlara kırmızı karanfil bıraktı.
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 95\'inci yıl dönümünde İzmir\'in Konak İlçesinde bulunan Kadifekale Hava Şehitliği\'ni ziyaret etti. Ziyareti sırasında Özkan\'a CHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak ve partililer eşlik etti. Şehitlikteki anıt önünde saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan Özkan ve beraberindeki CHP\'liler daha sonra şehit mezarlarına kırmızı karanfil bıraktı.
Herkesin Zafer Bayramı\'nı kutlayan Özkan, \"Çocuklarımızın umutlu, mutlu olması için o gün canlarını verenleri saygı ve minnet ile anıyor, bugünü bir zafer günü olarak kutluyoruz. Onlar için ağlamıyoruz, kendimiz için umutla, mutlulukla bir gelecek yaratmak için, onlardan aldığımız emaneti çocuklarımıza devretmek için, aşkla, sevgiyle çalışmaya devam edeceğiz. Umudun bittiği yer o gündü, onlar bize yepyeni bir umut teslim ettiler canları karşılığı. Biz de çocuklarımıza yepyeni bir umudu, yeni zaferleri, modern dünya ile bizi kucaklaştıracak, insan hakları ile bizi buluşturacak, hepimizin birlikte kardeşçe yaşayabileceği bir yeni umudu çocuklarımıza hediye edeceğiz\" dedi.

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