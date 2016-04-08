“İzmir'de bombalı eylem hazırlığındaki 3 MLKP’li yakalandı” iddiası

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdikleri operasyonda bombalı eylem hazırlığı yaptığı ve Marksit Leninist Komünist Parti (MLKP) üyesi olduğu iddia edilen üç kişi yakalandı.

Hürriyet’ten Banu Şen’in haberine göre yakalanan kişilerden S.Ü.’nün 2014 yılında MLKP lehine faaliyet göstermek üzere Kobane’ye gittiği iddia edildi. Yakalanan kişilerin yanında çok güçlü bir patlayıcı olduğu ve İzmir’de büyük bir eyleme hazır olduğu da öne sürüldü.

Hürriyet’te yayımlanan haber şöyle:

Terör örgütü üyesi olan ve 2014 yılı son aylarına kadar korsan eylemlerde yer alan, İzmir polisince de birçok kez gözaltına alınarak hakkında işlem yapılan S. Ü.'ın 2014 yılı ekim ayında MLKP terör örgütü lehine faaliyet göstermek üzere Suriye'nin Kobani bölgesine gittiği belirlendi.

Ü.'ın bir süre önce İzmir'e geldiğinin tespit edilmesi üzerine takibe alındığı öğrenildi. Buca'da bir hücre evinde kaldığı tespit edilen Ü., yapılan operasyon ile yanında bulunan S.S. ve Y.A. ile birlikte yakalandı.

Yakalanan kişilerin yanında kullanıma hazır şekilde 'tatp' isimli çok güçlü bir patlayıcı olduğu ve İzmir'de büyük bir eyleme hazırlandıkları tespit edildi.

Teröristlerin muhtemelen kalabalık alanda tören gibi yerlerde elle atarak veya asit le zaman ayarlayarak patlatacakları tahmin ediliyor. Gözaltındaki kişilerin Törle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye sevk edildiği öğrenildi.