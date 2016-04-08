T24 LogoT24 Logo
Gündem

“İzmir'de bombalı eylem hazırlığındaki 3 MLKP’li yakalandı” iddiası

Yakalanan kişilerin yanında çok güçlü bir patlayıcı olduğu öne sürüldü

08 Nisan 2016 01:13

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdikleri operasyonda bombalı eylem hazırlığı yaptığı ve Marksit Leninist Komünist Parti (MLKP) üyesi olduğu iddia edilen üç kişi yakalandı.

Hürriyet’ten Banu Şen’in haberine göre yakalanan kişilerden S.Ü.’nün 2014 yılında MLKP lehine faaliyet göstermek üzere Kobane’ye gittiği iddia edildi. Yakalanan kişilerin yanında çok güçlü bir patlayıcı olduğu ve İzmir’de büyük bir eyleme hazır olduğu da öne sürüldü.

Hürriyet’te yayımlanan haber şöyle:

Terör örgütü üyesi olan ve 2014 yılı son aylarına kadar korsan eylemlerde yer alan, İzmir polisince de birçok kez gözaltına alınarak hakkında işlem yapılan S. Ü.'ın 2014 yılı ekim ayında MLKP terör örgütü lehine faaliyet göstermek üzere Suriye'nin Kobani bölgesine gittiği belirlendi. 

Ü.'ın bir süre önce İzmir'e geldiğinin tespit edilmesi üzerine takibe alındığı öğrenildi. Buca'da bir hücre evinde kaldığı tespit edilen Ü., yapılan operasyon ile yanında bulunan S.S. ve Y.A. ile birlikte yakalandı. 

Yakalanan kişilerin yanında kullanıma hazır şekilde 'tatp' isimli çok güçlü bir patlayıcı olduğu ve İzmir'de büyük bir eyleme hazırlandıkları tespit edildi. 

Teröristlerin muhtemelen kalabalık alanda tören gibi yerlerde elle atarak veya asit le zaman ayarlayarak patlatacakları tahmin ediliyor. Gözaltındaki kişilerin Törle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

ETİKETLER

izmirmlkpterörcanlı bombasaldırıeylem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24