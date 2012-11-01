İzmir'de bir mahkûm kendisini yaktı

İzmir Şakran Cezaevi'nde açlık grevindeyken kendini yakarak öldüğü ileri sürülen Musa Yıldız'ın adli suçtan tutuklandığı açlık grevlerine hiç katılmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Adalet Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Yıldız'ın gasp ve yağma suçlarından hüküm giydiği belirtildi.

Yıldız'ın müebbet hapis cezası alması nedeniyle bunalıma girdiği ve 20 gün önce kendini yaktığı bildirildi. Musa Yıldız'ın tedavi gördüğü hastanede yaşamını bugün yitirdiği kaydedildi.