İzmir'de bir imam hatip ortaokulu; çocuklar ayakkabıyla giremiyor, cuma günü tatil olduğu iddia ediliyor

İzmir’de bir imam hatip ortaokulunda öğrenciler okula ayakkabılarıyla giremiyor. Okulun, cuma günleri ‘mübarek’ gün olduğu için eğitim vermediği de iddia ediliyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İzmir’de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir okulda fiili medrese eğitimine geçildi. Karabağlar Kestanepazarı İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrenciler okula ayakkabılarını çıkarmadan giremiyor. Fiziki yapının okuldan çok camiye dönüştürüldüğü okulda kitaplık yok, ayakkabılıklar var. Girişte ayakkabılarını dolaplara bırakan öğrenciler, terlik ya da çoraplarla öğrenim görüyor. Üstelik okulda Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) haftalık öğrenim programının da kenara bırakıldığı iddia ediliyor. “Cuma günü” eğitime ara verilirken, o günkü eğitimlerin cumartesi günü öğrencilere aktarıldığı ileri sürülüyor.

Gayri resmi bir ‘abi’ var

Okulun, modern Türkiye Cumhuriyeti’nde ortaçağ medrese eğitimi veren bir kuruma dönüştüğünü kaydeden Eğitim-İş İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Adem Yıldırım, yapılan uygulamaların “temizlik” ya da “hijyen” bahaneleriyle savunulamayacağını söyledi. Yıldırım, okuldaki uygulamaları şöyle aktardı: “Okulda tam bir medrese uygulaması yapılıyor. Temizlik, hijyen adı altında çocukların ayakkabıyla okula girmesine izin verilmiyor. Okul zaten fiziki olarak daha çok Kuran kursuna benziyor. İçi de eğitim kurumundan ziyade camiyi andırıyor. Çocuklar, okulda terliklerle, çoraplarla geziyor. Burada tam bir medrese eğitimi veriliyor. Cumhuriyet Türkiyesi’nde, ortaçağ eğitim sisteminin kalıntılarını görüyoruz, yaşıyoruz. Okulda, Milli Eğitim Temel Kanunu açık açık çiğneniyor.” Fethullah Gülen’in zamanında önemli duraklarından da birisi olan Kestanepazarı’ndaki uygulamaların okulları medreseye çevirme amacının somut bir örneği olduğunu kaydeden Yıldırım, “Okulu yaptığımız cuma günü ziyaretinde ders saati olmasına rağmen okulun tatil edildiğini, uzak yerlerden gelen öğrencilerin evlerine cuma gününden gönderildiğini gördük. Bunun yerine cumartesi günleri ders yapılıyormuş. Mesai saati olmasına karşın okulda yönetici ve öğretmen yoktu. Pansiyonlu okul olmamasına karşın 3. kat ranzalarla yatakhaneye çevrilmiş durumda. Bir üniversite öğrencisi ‘abi’ okulda belletmen öğretmen olarak gayri resmi bir şekilde görev yapıyor. ‘Erkek imam hatip okulu’ ibaresi olmamasına rağmen yalnızca erkek öğrenciler eğitim görüyor” diye konuştu.

Yargıya taşınacak

Yıldırım, “Bu tehlikeli anlayışın yaygınlaşarak ileride önü alınmaz ve telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açacağı açıktır. Okullarımızda kızlı erkekli sınıfları ayıran, devlet okullarını medrese mantığıyla yönetme anlayışını kabul etmiyoruz. Bu ve benzeri yasadışı uygulamalara asla geçit vermeyeceğimiz, her fırsatta bunu deşifre edeceğiz. Bu uygulamalara izin veren yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız ve süreci yakından takip edeceğiz” dedi.