İzmir'de bir haftada, aranan 510 kişi yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde, bir haftada, farklı suçlardan aranan 510 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 19-25 Şubat tarihleri arasında kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 18 bin 897 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, farklı suçlardan aranan 510 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 11\'inin, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na yönelik soruşturma kapsamında arandığı ortaya çıktı. Ekipler 555 araç ile 214 motosikleti inceledi. Denetimlerde 12 ruhsatsız tabanca, 96 mermi, 5 kuru sıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 220 gram esrar, 3 gram kokain, 2 gram eroin, 76 uyuşturucu hap, bin 70 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ayrıca kumar oynatılan 8 işyeri ile kumar oynayan 147 kişi hakkında işlem yapıldı.