T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'de bir haftada, aranan 465 kişi yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde, bir haftada farklı suçlardan aranan 465 kişi yakalandı

20 Mart 2018 15:34

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde, bir haftada farklı suçlardan aranan 465 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 12-18 Mart tarihleri arasında kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 18 bin 5 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, farklı suçlardan aranan 465 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasındaki 12 kişinin Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik soruşturma kapsamında arandığı ifade edildi.
Ekipler, 482 araç ile 210 motosikleti inceledi. Denetimlerde 5 ruhsatsız tabanca, 114 mermi, 4 kurusıkı tabanca, 379 gram esrar, 4 gram kokain, 51 uyuşturucu hap, 575 paket kaçak sigara, 267 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet CANDANİZMİR DHA İZMİRdeEmniyet Müdürlüğü AsayişMüdürlüğüMartDenetimlerdeYakalananFethullahçı TerörDevlet YapılanmasınaEkipler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24