İzmir'de bir haftada aranan 411 kişi yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde, bir haftada, farklı suçlardan aranan 411 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 5-11 Mart tarihleri arasında kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 15 bin 603 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, farklı suçlardan aranan 411 kişi yakalandı. Ekipler 511 araç ile 234 motosikleti inceledi. Denetimlerde 6 ruhsatsız tabanca, 45 mermi, 5 kurusıkı tabanca, 5 pompalı tüfek ve bunlara ait 9 fişek, 429 gram esrar, 13 gram kokain, 1,5 gram eroin, 42 uyuşturucu hap, 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.