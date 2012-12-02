İzmir'de bir er intihar etti

İzmir'in Bergama İlçesi'ndeki Orduevi'nde askerliğini yapan er 20 yaşındaki Mert Evren Akdağ, kaldığı koğuştaki demire bağladığı kravatla intihar etti.



Olay, Bergama Orduevi'ndeki, askerlerin kaldığı koğuşta geçen cuma günü geç saatlerde meydana geldi.

Orduevinde 92/1 tertip olarak vatani görevini yapan Eskişehirli er Mert Evren Akdağ, bilinmeyen nedenle bunalıma girdi. Akdağ'ın, kaldığı koğuşta gece arkadaşlarının uyuduğu sırada, bir demire bağladığı kravatı boynuna geçirip, kendini boşluğa bıraktığı belirtildi.

Gürültüye uyanan arkadaşları Mert Evren Akdağ'ı kurtarmaya çalışmalarına rağmen başarılı olamadı. Nöbetçi komutanların yaptığı kontrolde er Akdağ'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yaklaşık 10 günden bu yana içine kapandığı ve arkadaşlarıyla pek konuşmadığı ifade edilen er Akdağ'ın cenazesi, otopsi ardından ailesine teslim edildi.

İntihar eden er toprağa verilmek üzere Eskişehir'e götürüldü. Askeri yetkililer konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.