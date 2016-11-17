İzmir'de binlerce parça tarihi eser ele geçirildi

İzmir'in Karşıyaka ilçesi'nde polis tarafından düzenlenen operasyonda büyük bölümü sikke olan, çeşitli dönemlere ait toplam 12 bin 929 parça tarihi eser ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre İzmir Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka ilçesi'nde 53 yaşındaki M.G.'nin elinde çok sayıda tarihi eser bulunduğu yönünde ihbar alınca çalışma başlattı.

Takibin ardından operasyon düzenleyen polis, M.G.'yi yakaladı. Operasyonda, çeşitli dönemlere ait, büyük bölümü sikke olan, aralarında metal vazo da bulunan toplam 12 bin 929 parça tarihi eser ele geçirildi. El konulan tarihi eserlerin İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi. Bu arada M.G. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.