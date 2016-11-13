İzmir'de bin yataklı hastanedeki ihale yolsuzluğuna 200 yıl hapis istemi

İzmir’in Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın söndürme tüplerini doluymuş gibi göstererek çıkar amaçlı suç örgütü kurduğu iddia edilen hastane yöneticileri hakkında 200 yıla kadar hapis cezası istendi.

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ihalelere fesat karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında hastanenin idari mali işler müdürünün yanı sıra teknisyenler, birim sorumluları ve şirket yöneticilerinin de bulunduğu 26 kişi hakkında dava açıldı. Mahkemenin kabul ettiği iddianamede, hastanenin İdari Mali İşler Müdürü Ali Deniz E. liderliğinde, Atakan G. ve Yılmaz D.’nin çıkar amaçlı suç örgütü kurduğu ileri sürüldü.

"Tüpleri dolu gibi gösterdiler"

Yangın söndürme sisteminin bakım ve onarımı için anlaşılan firmaya şüphelilerin gerekli işlemleri yaptırmadığı belirtilen iddianamede, tüplerin barometresinin değiştirilerek doluymuş gibi gösterildiği belirtildi. İddianamede ayrıca olayın ortaya çıkmasından sonra hastanede yapılan incelemelerde, tüplerin 2012 tarihli olduğu, dolum ve bakımının bu tarihten itibaren yapılmadığı vurgulandı. Ameliyathane ve hasta odalarındaki tüplerin içlerinin boş olduğu tespit edildi. 10’u tutuklanan zanlılar hakkında, “suç işlemek için örgüt kurmak, örgüte üye olmak, ihaleye fesat karıştırmak, kamu kurum ve kuruluşunun zararına dolandırıcılık yapmak, resmi belgede sahtecilik” suçlamalarıyla 75 yıldan 200 yıla kadar hapis istendi.

30 lira için...

Hastane ve okullarda kullanılan 6 kiloluk ‘tozlu’ tabir edilen yangın tüpünün ortalama perakende fiyatı 75-100 lira. Bu tüplerin dolumu ise 25-30 liraya yapılabiliyor. Yangın tüpü üreticileri, özellikle hastane ve okullarda kullanılan tüplerde ortalama 30 lira için kalitesiz malzeme kullanıldığını vurguladı. Sahtekârlar, dolum yapılmadan yapılmış gibi tüplere sahte etiket yapıştırıyor, temizleyip bakım yapılmış izlenimi vererek can ve mal kayıplarına davetiye çıkarıyor.