İzmir'de bin 200 şişe sahte votka ele geçirildi

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, bir minibüste yapılan aramada bin 200 şişe sahte votka ve bin 548 kutu gümrük kaçağı enerji içeceği ele geçirildi.



Karşıyaka ilçesinde devriye gezen asayiş ekipleri, bir minibüsten şüphelenince aracı takibe aldı.

Bir deponun önünde duran minibüsten inen 3 kişinin depoya koli taşıması üzerine ekipler baskın düzenledi.

Minibüste yapılan aramada bin 200 şişe votka, bin 548 kutu faturasız enerji içeceği ele geçirildi.

Ele geçirilen enerji içeceklerinin gümrük kaçağı, votkaların da sahte olduğu ve İstanbul'dan getirildiği belirtildi.

Üç şüphelinin Yamanlar Polis Merkezi'ne götürüldüğü ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.