İzmir'de bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karşıyaka İlçesi\'nde, alacak konusunda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1\'i ağır 3 kişi yaralandı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 7400 Sokak\'ta bulunan Örnekköy pazar yerinde dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, alacak konusunda iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 37 yaşındaki Yakup Develi, eşi 33 yaşındaki Pınar Develi ve 26 yaşındaki Umut Atçı yaralandı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan, sırtına 3 bıçak darbesi alan Yakup Develi\'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Pınar Develi ve Umut Atçı\'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, 3 kişiyi bıçaklayan şüpheliler T.T. ve M.T. kayıplara karıştı. Kaçak şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis görgü tanıklarının ifadesine başvururken, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını da incelemeye aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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