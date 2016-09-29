İzmir'de belediye otobüsü şoförüne saldırı!

İstanbul'da metrobüs şoförüne yönelik şemsiyeli saldırının benzeri bu kez de İzmir'de yaşandı. İzmir'in Karabağlar ilçesinde, İZULAŞ belediye otobüs şoförü, "taşıma ücreti için kart basmasını" istediği iki kişi tarafından darbedildiği iddiasıyla polise başvurdu.

CNN Türk’te yer alan habere göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzmir Ulaşım Hizmetleri AŞ'de (İZULAŞ) Eserkent-Üçyol Metro hattında belediye otobüs şoförlüğü yapan Kemal Çınar, Eserkent son durakta sefere çıkacağı sırada 2 kişinin otobüse binmiş olduğunu fark etti.

"Kart basma cihazını yeni çalıştırdığını, taşıma ücretleri için kart basmalarını" isteyen Çınar, buna karşı çıkan otobüsteki iki kişi tarafından darbedildi.

Hastaneden darp raporu alarak Karabağlar Polis Merkezi'ne başvuran Çınar, olaydan sonra kaçan saldırganlardan şikayetçi oldu.

"Can güvenliğimiz yok"

Karabağlar Polis Merkezi önünde toplanan Belediye İş Sendikası İzmir 1. Nolu Şube üyesi İZULAŞ şoförleri, saldırıya tepki gösterdi.

Sendika Şube Temsilcisi Barış İnci, yaptığı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ESHOT ve İZULAŞ şirketleriyle toplu taşıma hizmeti verdiğini, ESHOT otobüslerinde bulunan şoför koruma kabinlerinin İZULAŞ otobüslerde olmadığını belirtti.

İZULAŞ şoförlerinin benzer saldırılarla sıklıkla karşılaştığını, can güvenliklerinin olmadığını ifade eden İnci, şunları söyledi: "İstanbul'da yaşanana benzer bir olayla bugün İzmir'de karşılaştık, aracın hareket halinde olmaması tek tesellimiz. 2014 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT araçlarına şoför korunma kabinlerini takıldı, fakat İZULAŞ araçlarının hiçbirinde koruma kabini yok. Bu saldırı bizim yaşadığımız ilk değil, öyle görünüyor ki son da olmayacak. Bu saldırı sırasında otobüs hareket etmiyordu ama önlem alınmazsa facia kaçınılmaz olur. İstanbul'daki kazanın benzeri yaşanmaması için İzmirlilerin bu konuya duyarlı olmasını istiyoruz. Gerekli tedbirlerin alınması için de yetkililere sesleniyoruz."

Öte yandan polis, eşkali belirlenen saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.