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İzmir'de bağ evine sahte içki operasyonu

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesindeki bir bağ evine yapılan operasyonda kaçak üretilmiş 750 litre sahte şarap, 3 litre rakı, 3 litre votka ve 2 litre viski ele geçirildi

14 Aralık 2018 15:38

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Çeşme ilçesindeki bir bağ evine yapılan operasyonda kaçak üretilmiş 750 litre sahte şarap, 3 litre rakı, 3 litre votka ve 2 litre viski ele geçirildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, R.S.\'nin Ovacık Mahallesi\'ndeki bağ evinde kaçak alkollü içki ürettiği bilgisi üzerine harekete geçti. Bu sabah saatlerinde eve operasyon düzenleyen ekipler, 750 litre sahte şarap, 3 litre rakı, 3 litre votka ve 2 litre viski ele geçirdi. Gözaltına alınan R.S. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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