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İzmir'de avukatlara terör operasyonu

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, DHKP-C başta olmak üzere sol terör örgütleriyle bağlantıları olduğu öne sürülen 6 avukat gözaltına alındı

28 Ekim 2017 14:40

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, DHKP-C başta olmak üzere sol terör örgütleriyle bağlantıları olduğu öne sürülen 6 avukat gözaltına alındı. Avukatların bürolarında, toplatma kararı bulunan örgütsel dokümanlar ele geçirildiği belirtildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü, İzmir Emniyeti Terör ve İstihbarat şube müdürlüklerinin takibini yaptığı soruşturma kapsamında, avukatlara yönelik operasyon düzenlendi. Kentte DHKP-C başta olmak üzere sol terör örgütleriyle bağlantıları olduğu, propagandalarını yaptıkları ileri sürülen 6 avukat, gözaltına alındı. Avukatların bürolarında yapılan aramalarda, toplatma kararı bulunan örgütsel dokümanlar ele geçirildiği bildirildi.

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