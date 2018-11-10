İzmir'de Atatürk anması sırasında CHP'liler arasında gerginlik: Küfürünüzü size iade ediyorum

Türkiye'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyetine uğurlanışının 80. yıl dönümünde İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen anma töreninde CHP'liler arasında tartışma yaşandığı ileri sürüldü.

Gerçekizmir’in edindiği bilgiye göre Cumhuriyet Meydanı’nda gece boyunca Ata’ya Saygı nöbeti tutan CHP Konak İlçe Başkanı Çağru Gruşçu ve beraberindeki partili gençler anma törenine katıldı.

Tören alanına gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Gruşçu arasında protokolde selamlaşma esnasında tartışma yaşandı.

Edinilen bilgiye göre Kocaoğlu’nun Gruşçu’yla tokalaşırken diyalog yaşadığı, Kocaoğlu'nun ‘Bak elimi uzatıyorum’ dediği ilerledikten sonra ise dönüp hakaret ettiği (yav...) iddia edildi. Tören bitimi sonrası Gruçşu’nun Kocaoğlu’nun yanına giderek tepki gösterdiği öğrenildi.Gruşçu’nun, “Sizi terbiyeli olmaya davet ediyorum. Küfürünüzü de size iade ediyorum” dediği Kocaoğlu’nun da “terbiyesizlik yapma” diye karşılık verdiği Gruşçu’nun da bunun üzerine yüksek sesle “Biz burada emek verirken siz takdir edeceğinize küfür ediyorsunuz size hiç yakışmadı” dediği belirtildi.