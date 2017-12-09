İzmir'de astsubay ölü bulundu (2)- Yeniden

Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine

\'İzmir\'de astsubay ölü bulundu\' başlıklı haberimizi kaynağından yapılan düzeltme ile yeniden veriyoruz

------------------



Polis yakınının silahı ile intihar etmiş



Cevdet ŞEN/ BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR’in Bergama ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yaparken, geçen ekim ayında sözleşmesi fesh edilen sözleşmeli er 22 yaşındaki Oğuzhan E., bir polis yakınının tabancası ile su deposunun yanında intihar etti.ğrenildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde sözleşmeli er olarak görev yapan Oğuzhan E., geçen eylül ayında çıktığı izinden dönmeyince ekim ayında sözleşmesi fesh edildi. İzmir’in Bergama ilçesine bağlı Maltepe Mahallesi’nde oturan Oğuzhan E., dün öğle saatlerinde evden ayrılıp, bir daha dönmedi. Oğuzhan E., Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir su deposunun yakınlarında, avcılar tarafından ölü bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları kontrolde intihar ettiği anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Oğuzhan E.\'nin polis olan bir yakınının tabancasıyla intihar ettiği ifade edildi.

FOTOĞRAFLI