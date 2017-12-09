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İzmir’de, astsubay ölü bulundu

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA) - İZMİR’in Bergama ilçesinde, astsubay 22 yaşındaki Oğuzhan Eser, bir su deposunun yakınında ölü bulundu

09 Aralık 2017 01:22

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA) - İZMİR’in Bergama ilçesinde, astsubay 22 yaşındaki Oğuzhan Eser, bir su deposunun yakınında ölü bulundu. Vücuduna isabet eden kurşunla yaşamını yitirdiği belirlenen Eser\'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görev yapan astsubay Oğuzhan Eser, yıllık izin için geldiği İzmir’in Bergama ilçesi Maltepe Mahallesi’ndeki evinden öğle saatlerinde çıktı. Bir süre sonra Oğuzhan Eser, Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir su deposunun yakınlarında, avcılar tarafından ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Eser’in vücuduna kurşun isabet ettiği belirlendi. İntihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Oğuzhan Eser\'in cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.
Astsubay Eser’in, geçen Temmuz ayında PKK\'lı teröristlerce Çukurca’daki Orman Hudut Tabur Komutanlığı’na düzenlenen havan saldırısında şehit olan uzman çavuş Harun Arvas ile yakın arkadaş olduğu, bu olayın ardından psikolojik destek aldığı belirtildi. 
Eser’in cenazesinin, Cumartesi günü Kurşunlu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bergama Şehir Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.

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