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İzmir'de askeri casusluk soruşturmasını yürüten 12 polise tutuklama istemi

İzmir'de 'askeri casusluk' soruşturmasında, gözaltına alınan 32 polisten 12'sinin tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

21 Ağustos 2014 19:26

İzmir'de polislere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 32 polisten 12'si, savcılık sorgularının ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

İzmir merkezli 13 ilde "Askeri Casusluk ve Liman" soruşturmasını yürüten polislere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 emniyet görevlisinden 12'si, savcılık sorgulamalarının ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevkedildi.

Tutuklama istemiyle sevk edilenler arasında emniyet müdürü Hasan Ali Okan'ın da olduğu belirtiliyor.

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