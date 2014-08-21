İzmir'de askeri casusluk soruşturmasını yürüten 12 polise tutuklama istemi

İzmir'de polislere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 32 polisten 12'si, savcılık sorgularının ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi
İzmir merkezli 13 ilde "Askeri Casusluk ve Liman" soruşturmasını yürüten polislere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 emniyet görevlisinden 12'si, savcılık sorgulamalarının ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevkedildi.
Tutuklama istemiyle sevk edilenler arasında emniyet müdürü Hasan Ali Okan'ın da olduğu belirtiliyor.