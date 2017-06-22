İzmir'de askeri alanın yanında patlama!

İzmir'de Konak İlçesi Gültepe semtindeki Güney Deniz Saha Komutanlığı Haberleşme Merkezi vericilerinin bulunduğu askeri alanın yanında bu sabah patlama meydana geldi. Ölen ve yaralananın olmadığı patlamanın, duvar dibine bırakılan ses bombasından kaynaklandığı belirlendi. Mahalle sakinleri, patlamanın bölgede zaman zaman devriye atan askeri aracın geçişinden hemen sonra meydana geldiğini söyledi.

İzmir'in Konak ilçesinde askeri arazi ile mezarlık arasında patlama meydana geldi. Patlamada, askeri araziyi çevreleyen duvar yıkıldı, evrede bulunan binaların camları kırıldı. Alınan bilgiye göre, sabah saat 07.50 sularında şiddetli patlama duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Yapılan araştırmada, patlamanın Konak ilçesi Gültepe semtinde bulunan Toros Mezarlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arazisini çevreleyen alanın kesiştiği bölgedeki duvar dibinde meydana geldiği belirlendi.

Can kaybı ve yaralananın olmadığı patlamada, askeri araziyi çevreleyen duvar yıkıldı, çevrede bulunan binaların camları kırıldı. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Patlamanın meydana geldiği noktaya geçilen mezarlığın kapısı güvenlik şeridiyle kapatıldı, polis ekipleri çevre güvenliği aldı. Bu arada Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askerlerin de olay yerine gelerek güvenlik önlemi aldığı ve inceleme yaptığı görüldü.

Yapılan araştırmada patlamanın duvar dibine bırakılan ses bombasından kaynaklandığı belirlendi. Bombayı bırakan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi. Korku yaşayan mahalle sakinlerinden İsmet Çakıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evinin balkonunda olduğu sırada büyük bir gürültü duyduğunu, patlamanın bölgede zaman zaman devriye atan askeri aracın geçişinden hemen sonra meydana geldiğini gördüğünü söyledi.

Mehmet Narper ise patlama nedeniyle evinin tüm camlarının kırıldığını, herhangi bir yaralananın olmadığını ifade etti.