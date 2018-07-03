İzmir'de aranan 464 kişi yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranan 464 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 20 bin 215 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, farklı suçlardan aranan 464 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında 20 şüphelinin de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik soruşturma kapsamında arandığı ortaya çıktı. Ekipler 438 araç ile 321 motosikleti inceledi. Denetimlerde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, 6 kurusıkı tabanca, bunlara ait 22 mermi, 379 gram esrar, 1 gram kokain ve 595 uyuşturucu hap, 3 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi.