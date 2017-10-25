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İzmir'de aranan 372 kişi yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde, farklı suçlardan araması olan 372 kişi yakalandı

25 Ekim 2017 15:04

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde, farklı suçlardan araması olan 372 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 16-22 Ekim tarihleri arasında kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 10 bin 812 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, farklı suçlardan aranan 372 kişi yakalandı. Ekipler 776 araç ile 383 motosikleti inceledi. Çalıntı olduğu tespit edilen 14 motosiklete el konuldu. Yapılan aramalarda ise 16 ruhsatsız tabanca, 311 mermi, 3 kurusıkı tabanca, 6 pompalı tüfek ve bunlara ait 37 fişek, 882 gram esrar, 11 gram kokain, 51 uyuşturucu hap, 8 bin 952 paket kaçak sigara ve 12 şişe kaçak içki ele geçirildi.

 

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