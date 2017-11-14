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İzmir’de aranan 366 kişi yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde aranan 366 kişi yakalandı

14 Kasım 2017 18:03

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde aranan 366 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6-12 Kasım tarihleri arasında kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 13 bin 142 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, farklı suçlardan aranan 366 kişi yakalandı. Ekipler 767 araç ile 364 motosikleti incelerken, çalıntı olduğu tespit edilen 14 motosiklete el konuldu. Denetimlerde yapılan aramalarda ise, 11 ruhsatsız tabanca, 62 mermi, 2 kuru sıkı tabanca, 1 pompalı tüfek ve bunlara ait 4 fişek, 1 kilo 28 gram esrar, 32 gram kokain, 59 uyuşturucu hap, 48 şişe kaçak içki ele geçirildi.

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