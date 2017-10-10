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İzmir'de aranan 361 kişi yakalandı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, kent genelinde yapılan asayiş denetimlerinde farklı suçlardan aranan 361 kişi yakalandı

10 Ekim 2017 14:11

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, kent genelinde yapılan asayiş denetimlerinde farklı suçlardan aranan 361 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 2-8 Ekim tarihleri arasında asayiş denetimi yaptı. Denetimlerde 9 bin 476 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, farklı suçlardan aranan 361 kişi gözaltına alındı. Ekipler 205 motosiklet ile 647 aracı inceledi. Çalıntı olduğu belirlenen 8 motosiklete el konuldu. Yapılan aramalarda ise 6 ruhsatsız tabanca, 7 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız pompalı tüfek, 43 mermi, 6 fişek, 762 gram esrar, 10 gram kokain, 2 gram eroin, 69 uyuşturucu hap ve 9 bin 438 paket kaçak sigara, ele geçirildi.

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