İzmir’de aranan 310 kişi yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde aranan 310 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 16- 22 Ekim tarihleri arasında kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 8 bin 203 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, farklı suçlardan aranan 310 kişi yakalandı. Ekipler 519 araç ile 216 motosikleti incelerken, çalıntı olduğu tespit edilen 2 motosiklete el konuldu. Aramalarda ise 19 ruhsatsız tabanca, 19 mermi, 4 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek ve bunlara ait 29 fişek, 873 gram esrar, 18 gram kokain, 63 uyuşturucu hap, 694 paket kaçak sigara ve 320 şişe kaçak içki ele geçirildi.