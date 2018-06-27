İzmir'de aranan 294 kişi yakalandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde bir hafta boyunca yapılan denetimlerde, farklı suçlardan aranan 294 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 18-24 Haziran tarihleri arasında kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 11 bin 62 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, farklı suçlardan aranan 294 kişi yakalandı. Şüpheliler arasında FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan aranan 4 kişinin de bulunduğu belirtildi. Ekipler 238 araç ile 145 motosikleti inceledi. Denetimlerde 2 ruhsatsız tabanca, 9 mermi, 1 kuru sıkı tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 211 gram esrar ve bonzai, 3 gram kokain, 7 uyuşturucu hap ve 1230 paket kaçak sigara ele geçirildi.