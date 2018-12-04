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İzmir'de, aranan 292 kişi yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranan 292 kişi yakalandı

04 Aralık 2018 14:52

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranan 292 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 26 Kasım- 2 Aralık tarihleri arasında kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 17 bin 859 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, farklı suçlardan aranan 292 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasındaki 19 kişinin, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik soruşturma kapsamında arandığı ortaya çıktı. Ekipler 434 araç ile 255 motosikleti de inceledi. Denetimlerde yapılan aramalarda ise 4 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 4 kuru sıkı tabanca, 110 mermi, 151 gram esrar, 5 gram kokain ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi. Kumar oynatılan 11 işyeri ile 261 şüpheli hakkında da adli ve idari işlem uygulandı.

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