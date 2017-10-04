T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir’de aranan 291 kişi yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde, aranan 291 kişi yakalandı

04 Ekim 2017 14:25

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde, aranan 291 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Eylül- 1 Ekim tarihleri arasında kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 8 bin 309 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, farklı suçlardan aranan 291 kişi yakalandı. Ekipler 7976 araç ile 298 motosikleti incelerken, çalıntı olduğu tespit edilen 15 motosiklete el konuldu. Denetimlerde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, 5 mermi, 3 kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek ve bunlara ait 36 fişek, 824 gram esrar, 5 gram kokain, 2 bin 836 uyuşturucu hap ve 98 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet CANDANİZMİR DHAEmniyet Müdürlüğü AsayişMüdürlüğüEylülEkimDenetimlerdeEkipler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24