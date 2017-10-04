İzmir’de aranan 291 kişi yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde, aranan 291 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Eylül- 1 Ekim tarihleri arasında kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 8 bin 309 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, farklı suçlardan aranan 291 kişi yakalandı. Ekipler 7976 araç ile 298 motosikleti incelerken, çalıntı olduğu tespit edilen 15 motosiklete el konuldu. Denetimlerde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, 5 mermi, 3 kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek ve bunlara ait 36 fişek, 824 gram esrar, 5 gram kokain, 2 bin 836 uyuşturucu hap ve 98 paket kaçak sigara ele geçirildi.