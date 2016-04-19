İzmir'de anne ve oğlu sokak ortasında öldürüldü

İzmir'in Çiğli ilçesinde, otomobile binerken silahlı saldırıya uğrayan anne ile oğlu öldü. Öldürülen annenin eski damadı olduğu belirtilen şahsın arama çalışmaları başlatıldığı bildirildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Çiğli Evka-6 semti 6847 Sokak'taki evlerinden çıkan Harun Erdem (34) ile annesi Emine Uysal'a (55), otomobillerine bindikleri sırada yanlarında duran bir otomobilden inen kişi tarafından tabancayla art arda ateş edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, mermilerin isabet ettiği anne ve oğlunun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinde 6 boş kovan bulan polis ekipleri, otomobille kaçan ve Emine Uysal'ın eski damadı olduğu bildirilen M.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Cezaevinden firar ettiği öğrenilen M.A, Emine Uysal'ın kızı E.S. ile bir süre evli kaldıktan sonra boşandığı, zanlının, başka kişiyle evlenen E.S'yi ve annesini ölümle tehdit ettiği öne sürüldü.

Elektrik ustası olduğu öğrenilen Erdem ile annesi Uysal'ın cesetleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Bu arada, öldürülen kadının Sibirya kurdu cinsi "Zorba" isimli köpeği, komşuları tarafından dışarı çıkarıldığında, köpeğin olay yeri yakınına gelerek sahibini aradığı görüldü.

Olay anını anlatan Emine Uysal’ın komşusu ve bilgisayar kursundan arkadaşı Necla Ergenç (65), "Komşum Fadime hanım ile kahvaltı yaptık. Kahvaltıdan sonra Fadime hanım evden ayrıldı. Ben nane temizliyordum. Ardı ardına silah sesleri geldi. Ben kuşlar için atıldığını sandım. Sonra kahvaltı yaptığım komşum Fadime hanım bana bağırdı, ’Ambulans çağır Emine hanımı vurdular’ diye. Şok oldum duyunca. Bende hemen ambulans çağırdım. Emine hanım bizim 4 yıllık komşumuzdur. Oğlu ile birlikte kalırdı. Eşinden ayrılmış, eşi de ölmüş daha sonra. Kendi hallerinde insanlardı’’ dedi.