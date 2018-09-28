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Spor

İzmir'de amatör maçlara fırtına iptali

MGM'nin raporları doğrultusunda İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, bu hafta oynanacak tüm müsabakaları ileri bir tarihe erteledi

28 Eylül 2018 21:06

İzmir'de beklenen tropik fırtına nedeniyle hafta sonu oynanacak amatör futbol müsabakalarının iptal edildiği bildirildi.

İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, 29-30 Eylül'de yapılacak tüm amatör futbol müsabakalarının Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan raporlar doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu bilgisi dahilinde ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Ertelenen maçlarda 28 Eylül 2018'den sonra tescili yapılmış oyuncular, yöneticiler ve teknik adamların görev yapamayacağı kaydedildi.

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