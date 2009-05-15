İzmir'de altılı ganyan devretti

İzmir'de bugün koşulan at yarışlarında, altılı ganyanı bilen çıkmadı.



Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, 6, 5, 5, 4, 6, 6 şeklinde sonuçlanan altılı ganyanı ve 5, 5, 4, 6, 6 şeklindeki beşli ganyanı bilen çıkmadı. Altılı ganyanın 837.470 TL ve beşli ganyanın 196.417 TL'lik ikramiyeleri, 16 Mayıs Cumartesi günkü İzmir yarışlarına devretti.



Bu arada, 5, 4, 6, 6 şeklindeki dörtlü ganyan 3.122,13 TL ikramiye kazandırdı. İki ayrı üçlü ganyan oluşurken, 6/2/3/5, 5, 5 şeklindeki üçlü ganyan 51 kuruş, 4, 6, 6 şeklindeki üçlü ganyan ise 92,88 TL ikramiye verdi.

