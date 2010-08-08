-İZMİR'DE ALTILI GANYAN 4 BİN 267,01 TL VERDİ İSTANBUL (A.A) - 07.08.2010 - İzmir'de bugün koşulan at yarışlarında altılı ganyan, 4 bin 267,01 TL ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, altılı ganyan, 10/14, 10, 7, 4, 2, 13 şeklinde sonuçlandı. Bu arada, 10, 7, 4, 2, 13 şeklindeki beşli ganyan 229,83 TL, 7, 4, 2, 13 şeklindeki dörtlü ganyan 6,77 TL, 7, 9, 6/5 şeklindeki birinci üçlü ganyan 89 Kuruş, 4, 2, 13 şeklindeki ikinci üçlü ganyan ise 2,01 TL ikramiye kazandırdı.