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Spor

İZMİR'DE ALTILI GANYAN 382,44 LİRA İKRAMİYE VERDİ İSTANBUL (A.A)

03 Ekim 2010 01:28

-İZMİR'DE ALTILI GANYAN 382,44 LİRA İKRAMİYE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 02.10.2010 - İzmir'de koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan, 382,44 lira ikramiye verdi. Altılı ganyan 8, 3, 2, 4, 5, 7 şeklinde sonuçlandı. Bu arada 3, 2, 4, 5, 7 şeklindeki beşli ganyan 69,83 lira, 2, 4, 5, 7 biçimindeki dörtlü ganyan 11,27 lira ikramiye kazandırdı. Yarışlarda iki ayrı üçlü ganyan oluşurken, 2/8/3, 4/2/10, 5 şeklindeki birinci üçlü ganyan 78 kuruş, 4, 5, 7 biçimindeki ikinci üçlü ganyan ise 4,33 lira ikramiye verdi.

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