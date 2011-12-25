-İzmir'de altılı ganyan 174,56 lira ikramiye verdi İSTANBUL (A.A) - 25.12.2011 - İzmir'de koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan 174,56 lira ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre altılı ganyan 11, 3, 13, 1, 1/3/8/9/10, 3 şeklinde sonuçlandı. Altılı ganyanın yanı sıra 3, 13, 1, 1/3/8/9/10, 3 biçimindeki beşli ganyan 56,43 lira, 13, 1, 1/3/8/9/10, 3 şeklinde oluşan dörtlü ganyan 3,95 lira, 1, 1/3/8/9/10, 3 şeklinde tamamlanan üçlü ganyan da 88 kuruş ikramiye kazandırdı.