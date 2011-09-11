-İzmir'de altılı ganyan 111,86 lira ikramiye verdi İSTANBUL (A.A) - 10.09.2011 - İzmir'de koşulan at yarışlarında altılı ganyan 111,86 lira ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, altılı ganyan 1, 3, 3/2, 4, 6, 12 şeklinde sonuçlandı. Bu arada, beşli, dörtlü ve üçlü ganyan 2'şer şekilde tamamlandı. 4/8, 1/5/6, 4, 2/6, 4 şeklindeki 1. beşli ganyan 13,43 lira, 3, 2/3, 4, 6, 12 şeklindeki 2. beşli ganyan 34,11 lira, 1/5/6, 4, 2/6, 4 şeklindeki 1. dörtlü ganyan 4,94 lira 2/3, 4, 6, 12 şeklindeki 2. dörtlü ganyan 7,77 lira, 4, 2/6, 4 şeklindeki 1. üçlü ganyan 2,46 lira, 4, 6, 12 şeklindeki 2. üçlü ganyan 3,15 lira ikramiye kazandırdı.