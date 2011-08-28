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Spor

İzmir'de altılı 749,92 lira verdi İSTANBUL (A.A)

28 Ağustos 2011 01:35

-İzmir'de altılı 749,92 lira verdi İSTANBUL (A.A) - 27.08.2011 - İzmir'de bu akşam koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan 749,92 lira ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, altılı ganyan 1, 4, 10, 4, 10, 2 şeklinde sonuçlandı. Bu arada, 4, 10, 4, 10, 2 şeklinde sonuçlanan beşli ganyan 147,05 lira, 10, 4, 10, 2 biçiminde neticelenen dörtlü ganyan 29,88 lira, 1, 7, 2-10 şeklinde oluşan 1. üçlü ganyan 3,45 lira, 4, 10, 2 biçimindeki 2. üçlü ganyan ise 2,69 lira ikramiye kazandırdı.

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