İzmir'de All-Star şöleni

Voleybol Federasyonu'nun 50. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İzmir'de yapılan All Star 2008 karşılaşmalarının ilkinde, 3 set üzerinden oynanan karşılaşmada Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, All Star Erkekler Karması'nı 2-1 yendi.



All Star Erkek Karması'nda Arkasspor'dan Nuri Şahin tek Türk sporcu olarak görev alırken, takımın başında ARKAS Spor Antrenörü Fernando M. Benitez görev yaptı.



Karşılaşmadan önce Grup Rüya, karşılaşmaları izlemeye gelen sporseverlere müzik dinletisi sundu. Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık ve Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Sabri Sadıklar, Karşılaşmanın ardından maçta oynayan oyunculara sertifikalarını ve ödüllerini verdi.



Bu arada, 31 Temmuz-12 Ağustos tarihleri arasında Meksika'da düzenlenen Yıldız Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda ikinciliği elde eden A Milli Takım oyuncuları ile teknik kadroya, federasyon tarafından 30'ar Cumhuriyet Altını ve Türkiye Voleybol Vakfı tarafından hazırlanan kupaları verildi.



TÜRKİYE: 2 - ALL STAR ERKEKLER KARMASI: 1



Salon: Halkapınar



Hakemler: Aziz Yener xxx, Arzu Emiroğlu xxx



Türkiye: Ulaş xxx, Sinan Cem xxx, Volkan xxx, Can xxx, Fatih xxx, Akif Gökhan xxx (Bülent xxx, Yasin xx, Özkan xx, Selçuk xx, Ali xx, İsmail xx, Ali Alp xx)



All Star Erkekler Karması: Krnic xxx, Minchev xxx, Hooi xxx, Bartman xxx, Duarte xxx, Markovic xxx (Nuri xxx, Markovic xx, Suxho xx , Scott xx)



Setler: 23-25, 25-20, 25-21



Süre: 80 dakika (30, 23, 27)



All Star 2008 karşılaşmalarının ikincisinde ise, Türkiye A Milli Bayan Voleybol Takımı, All Star Bayanlar Karması'nı 3-0 yendi.



All Star Bayanlar Karması'nın başında Eczacıbaşı Zentiva Antrenörü Giuseppe Cuccarini görev yaptı.



Karşılaşmanın ardından maçta oynayan oyunculara sertifikaları ve ödülleri verilirken, Mor ve Ötesi grubu da bir konser verdi.