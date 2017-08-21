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İzmir'de aldatılan eş dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı

Gökhan YALKALK/KEMALPAŞA (İzmir), DHA) - İZMİR'in Kemalpaşa İlçesi'nde, gizli ilişki yaşadıkları öne sürülen 1 çocuk annesi 35 yaşındaki S

21 Ağustos 2017 15:08

Gökhan YALKALK/KEMALPAŞA (İzmir), DHA) - İZMİR\'in Kemalpaşa İlçesi\'nde, gizli ilişki yaşadıkları öne sürülen 1 çocuk annesi 35 yaşındaki S.D. ve 22 yaşındaki Orhan Pala, iddiaya göre kadının kocası ve yakınlarınca bıçakla yaralandı. Pala yaşamını yitirirken, ağır yaralanan S.D. tedaviye alındı. Cinayetle ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, S.D.\'nın eşi  40 yaşındaki Seracettin D. ortadan kayboldu.
Olay, dün 16.30 sıralarında, Kemalpaşa İlçesi Nazarköy yakınlarında meydana geldi. Torbalı\'nın Özbey Mahallesi\'nde yaşayan evli ve bir çocuk annesi S.D., iddiaya göre bir süre önce akrabası Orhan Pala ile ilişki yaşamaya başladı. Durumdan şüphelenmeye başlayan Seracettin D.\'nin, sürekli eşiyle tartıştığı belirtildi. Orhan Pala\'nın askerden önce kadınla başlayan ilişkisi, iddiaya göre dönünce de devam etti. Orhan Pala\'nın 1 hafta önce askerden döndüğü ve S.D. ile birlikte kaçmaya karar verdikleri öne sürüldü. Ancak Seracettin D.\'nin bu durumu öğrendiği, eşine şiddet uyguladığı öne sürüldü.
ÖNCE EMNİYETE SIĞINDILAR
Emniyete sığınan ve hayati tehlikelerinin bulunduğunu söyleyen S.D. ve Orhan Pala, burada misafir edildi. Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde 3 gün koruma altına alınan ve misafir edilen S.D. ve Orhan Pala, dün öğlen Emniyet\'ten ayrıldı. Seracettin D., yakınlarıyla birlikte S.D. ve Orhan Pala\'yı aynı gün Kemalpaşa İlçesi Nazarköy yakınlarında buldu. S.D. ve Orhan Pala çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Orhan Pala olay yerinde öldü. Ağır yaralanan S.D. ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
1 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI KORUMAYA ALINDI
Çalışma başlatan jandarma olaya karıştığı iddia edilen C.D., Ş.D. ve Y.D.\'yi  gözaltına aldı. Ortadan kaybolan Seracettin D.\'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Seracettin D. ile S.D.\'nin 1 yaşındaki çocukları ise güvenlik güçleri tarafından koruma altına alındı. Jandarma, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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