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İzmir'de AKP'li belediye, tanrıça heykeli kaldırdı, yerine Osmanlı padişahı tuğrası anıtı dikti!

Tanrıça heykeli ilçenin 5 bin yıllık tarihini simgeliyordu

05 Nisan 2017 19:12

İzmir'in Torbalı ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Belediye Meydanı'nda yıllardır yer alan Tanrıça Demeter ve kızı Kore'nin (Persephone) heykelini kaldırtıp, yerine metalden yapılmış Osmanlı padişahı tuğralı ay yıldız figürü diktirdi.

Tanrıça heykeli ilçenin 5 bin yıllık tarihini simgeliyordu.

1970'lerde Torbalı yakınlarındaki Metropolis Antik Kenti kazılarında bulunan ve M.Ö 2. yüzyıla ait heykelin orijinali İzmir Arkeoloji Müzesi'ne götürülmüş, bir kopyası da Torbalı Belediye Meydanı'na dikilmişti.

​Belediye açıklama yapmadı

Posta gazetesinin haberine göre, söz konusu heykel, 14 Mart gecesi sessiz sedasız yerinden sökülmüştü ve kimsenin heykelin neden söküldüğü ve yerine ne getirileceği konusunda bilgisi yoktu.

Heykelin neden kaldırıldığı ve neden değişiklik yapıldığıyla ilgili Torbalı Belediyesi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Mitolojide Demeter ve Persephone

Yunan mitolojisinde Persephone, baş tanrı Zeus ile Demeter'in kızıdır.

Asıl ismi Kore olan Persephone, Hades tarafından yeraltına kaçırıldıktan sonra Persephone adını almıştır.

Persephone yeraltında Hades'in sunduğu nardan yediği için yeryüzüne çıkma hakkını kaybetmiştir ve yeraltına mecbur kalmıştır. Annesi Demeter'in ısrarları sonucunda, kış mevsimi haricinde yeryüzünde yaşamaya hak kazanmıştır. Bu yüzden mitolojide ölülerle ve yeraltıyla olduğu kadar hasatla da ilişkilendirilir. Demeter ise, tarımın, bereketin, mevsimlerin ve anne sevgisinin tanrıçasıdır. 

ETİKETLER

DemeterKorePershephoneİzmirTorbalıAKPbelediye başkanı Adnan Yaşar Görmez

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