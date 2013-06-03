İzmir'de AKP binası yakıldı, Ankara'da yaklaşık 500 gözaltı var

Taksim Gezi Parkı eylemine destek amacıyla Ankara, İzmir ve Adana'da toplanan gruplara polis müdahale etti. İzmir'de süren Gezi Parkı protestolarında Karşıyaka AKP ilçe binasına yanıcı madde isabet etti. İzmir'de polisin bazı eylemcileri gözaltına aldığı bildirilirken, Gezi Parkı'ndaki olayları protesto etmek için Ankara, Kızılay'da toplanan gruptan da yaklaşık 500 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

'İzmir'de gözaltı'

Hurriyet.com.tr'de yayımlanan habere göre, İzmir’de Basmane Meydanı’ndaki göstericiler polisin biber gazı ve su sıkarak müdahalede bulunması sonrası yeniden Gündoğdu Meydanı’na yöneldi.

Polis peşlerinden koşup yakaladığı eylemcilerden bazılarını gözaltına alırken, coplu müdahalede de bulundu. Bazı çevik kuvvet polislerinin sahilde oturan genç kızların saçını da çektiği görüldü. Gündoğdu Meydanı’nda çatışmaların yaşanması üzerine göstericilere destek verenlerin sayısı arttı, saat 18.30 sıralarında 10 bine yaklaştı.

İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda eylemlerini sürdüren topluluktan bir grup, yeniden, polis ekiplerinin bulunduğu Basmane Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti... Polis Alsancak' a doğru ilerlemelerine izin vermedeği gruba müdahale etti.

AKP ilçe binasında yangın

AKP'nin Karşıyaka'daki ilçe binası önünde toplanan bir grup da protestoda bulundu. Buradaki eylemciler binayı ateşe verdi. Polis ekipleri doğalgazı kestirip, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. AKP ilçe binasının altında ve yan tarafındaki banka şubelerinin de camları kırıldı.

İzmir’de Plevne Bulvarı’ndaki gösteriler sırasında iki kişi polisin plastik mermiyle ateş etmesiyle yaralandı. Biri yanağından, diğeri bacağından yaralananan iki eylemci hastaneye kaldırıldı.

Zaman zaman polisle çatışan göstericiler, Gündoğdu Meydanı’na çıkan yollara polis araçlarının girişini önlemek için kademeli olarak barikatlar kurdular. Eylemciler belediye otobüslerine da zarar verip camlarını kırdı, üzerlerine yazılar yazdılar. Göstericiler lastiklerini patlattıkları otobüsleri polis araçlarının yaklaşmasını önlemek için barikat olarak kullanıyor.

Gece boyunca Lozan Meydanı’nda konuşlu bulunan polis ekipleri, Plevne Bulvarı’ndaki grubu buradan dağıtmak için harekete geçti. TOMA’larla su sıkıp, gaz bombası atan ekipler, göstericileri Gündoğdu Meydanı’na doğru sürerek dağıtmaya çalıştı.

Ankara'da yaklaşık 500 kişine gözaltı

Taksim Gezi Parkı'ndaki olayları protesto etmek için Kızılay'da toplanan gruptan yaklaşık 500 kişi gözaltına alındı. Öğle saatlerinden itibaren Kızılay'da toplanan gruba polis müdahalesinin ardından gözaltına alınanların sayısı 500'e yaklaştı. Zanlılar, otobüslerle ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Eylemler sırasında Atatürk Bulvarı'nın trafiğe kapatan gruba da polis müdahale etti. Kızılay'da ara sokaklara dağılan gruptakilerin bir bölümü, çevreden gelenlerle Atatürk Bulvarı'ndaki Ankara Sanayi Odası yakınlarında toplandı.

Slogan atan eylemciler, Atatürk Bulvarı'nın Kızılay istikametini trafiğe kapattı. Taş atan eylemcilere polis biber gazı ve tazyikli su ile karşılık verdi. Rixos Oteli'nin camları da eylemcilerin attığı taşlarla kırıldı. Kurdukları barikatla polis müdahelesini engellemeye çalışan, eylemciler ara sokaklara dağıldı. Polis müdahelesi sırasında toplumsal olaylara müdahele aracı (TOMA) da alev aldı. Araçta çıkan yangın, diğer TOMA'lar tarafından söndürüldü.

Temizlik görevlisi darp edildi

Bu arada Sıhhiye Köprüsü'nde temizlik çalışmaları yapan Çankaya Belediyesi görevlisi Ömer Pırtıcı, eylemciler tarafından darbedildi. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan ve hafif yaralanan Pırtıcı, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Burada bir süre çeşitli sloganlar atan eylemciler, Atatürk Bulvarı ve Milli Mücadele Caddesi'nden Başbakanlığa doğru yürüyüşe geçti. Başbakanlığın çevresinde barikat oluşturan eylemcilere tazyikli su ve gazla müdahale edildi.

Bir eylemcinin elindeki Türk bayrağını toplumsal olaylara müdahale aracına (TOMA) asma isteğini, çevik kuvvet polisleri yerine getirdi. Polisin Türk bayrağını TOMA'ya asması gruptakilerce alkışlandı.

Polis, Milli Müdafa Caddesi'ndeki gruba da taş atmaları üzerine tazyikli su ile müdahale etti. Bu arada, atılan gazdan etkilenenler, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere götürülüyor.

Adana

Adana'daki müdahalelerin yoğunlaştığı yerler arasında Gazipaşa ve Sular Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı... Söz konusu noktalarda tıbbı yardıma ihtiyaç olduğu ifade ediliyor. Adana'da gözaltına alınanların serbest bırakılması için saat 17.00'de Abidin Dino Parkı'nda basın açıklaması yapılacağı belirtildi.