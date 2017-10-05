İzmir'de 'akıllı trafik' için 110 noktaya kamera koyuldu

Elif DEMİRCİ / İZMİR, (DHA- İZMİR Büyükşehir Belediyesi, akıllı cihazlarla kent ulaşımına düzen getirmek amacıyla 61 milyon 500 bin lira harcayarak 110 noktaya trafik izleme kamerası kurdu, bin 500 otobüse izleme sistemi yerleştirdi. Vatandaşlar, mobil uygulama ile otoparkların gerçek zamanlı doluluk bilgisine ulaşabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Akıllı Trafik Sistemi\'ni (ATS) Buca Toros\'ta bin 300 metrekare alana yapılan İzmir Ulaşım Merkezi\'nde (İZUM) tanıttı. İZUM\'da İzmir\'in tüm ana arterlerini 24 saat kontrol ve denetim altında tutacak, kayıt altına alacak ve trafiği yönlendirecek donanıma sahip İZUM\'da lazer video duvarından izleme yapılacak. Türkiye\'de ilk kez 61 milyon 500 bin lira harcanarak kurulan ATS, İzmir\'in kent içi ulaşımdaki ana akslarını oluşturan tüm cadde, bulvar ve kavşakları izleme, denetleme ve trafiği yönlendirme imkanı sunuyor. Operatörler, trafik mühendisleri ve bilişim uzmanlarından oluşan bir ekip görev yapıyor. ATS ile 402 sinyalize kavşak akıllı hale getirildi, trafik ihlallerinin denetlenmesi için 163 adet \'Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi\', 116 adet \'Park İhlal Tespit Sistemi\', 12 güzergahta ise hız koridoru şeklinde çalışan \'Hız İhlal Tespit Sistemi\' kuruldu. Bin 500 otobüse kamera izleme sistemi, kablosuz 3G data bağlantı sistemi ve yolcu sayım sistemi yerleştirildi. 164 itfaiye ve 100 ambulans aracına kavşaklarda öncelik sistemi kuruldu. Ayrıca 110 noktada \'Trafik İzleme Kamerası\', 30 noktada \'Meteoroloji Ölçüm Sistemi\', 16 noktada \'Gabari Ölçüm Sistemi\' kuruldu. Trafik yoğunluk bilgilerinin oluşturulabilmesi için 209 adet \'Trafik Ölçüm Sensörü\' ve bu bilgiler ile diğer trafik bilgilerinin sürücülere iletilebilmesi için 48 adet de \'Değişken Mesaj Sistemi\' (DMS) ve 60 adet Otopark Bilgilendirme Ekranı devreye alındı.

TRAFİKTE GEÇİRİLEN SÜRE KISALACAK

ATS ile İzmirlilerin günlük kullanımına da hizmet ederek yaşamlarını kolaylaştırmak amaçlandı. Mobil uygulama ile trafik akış ve yoğunluğu kentli tarafından da izlenebilecek ve buna bağlı olarak güzergah seçimi yapılabilecek. Kural ihlallerinin gözlenerek kontrol altına alınması, emisyon salınım oranlarının düşürülmesi, yakıt ve yedek parça harcamalarının azaltılması da ATS\'nin avantajları arasında yer aldı. Sistem yol kapasitelerinin yüksek verimde kullanılmasının yanı sıra daha güvenli bir araç ve yaya trafiği sağlanacak. Seyahat sürelerinin kısaltılması, kavşaklardaki birikmenin ve bekleme sürelerinin azalması sistemin en önemli getirisi olacak.

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ATS\'DE NELER VAR?

Sistem, kavşak kollarındaki ve bağlantılı kavşaklardaki trafik yüklerinin gerçek zamanlı olarak ölçülmesi ve ölçülen değerlere göre en uygun sinyal planlarının oluşturulması esasına göre çalışıyor. Yani kavşaklardaki ışık süreleri önceden planmış düzenler içinde değil, mevcut durumun ihtiyacına göre bilgisayarlar tarafından otomatik olarak ayarlanıyor. İzmir trafiğini ölçümleyen sensörler aracılığıyla anlık verilere ulaşılıyor. Ortalama hız, dakikada kaç araç geçtiği ve trafik yoğunluğu tespit edilebiliyor. İnternet üzerinden kullanılacak uygulamalarla sürücülerin seçtikleri herhangi bir noktaya hangi güzergahtan kaç dakikada ulaşabilecekleri, mevcut trafik yoğunluğuna göre anlık olarak görülebiliyor. İzelman\'ın işlettiği otoparkların tamamı akıllı hale getirildi. Bu sistemle otoparklarda ne kadar boş yer olduğuna internet üzerinden veya led ekranlardan ulaşılabiliyor. Yine mobil site kullanılarak bulunulan yerden en yakın otoparka nasıl gidileceği de navigasyon yardımıyla öğrenilebilecek. Yerin altına döşenen sensörler vasıtasıyla yol kenarındaki otoparkların doluluk durumları da sistem tarafından tespit edilebiliyor. Boş park yerlerini gösteren mobil uygulama sayesinde park yeri arama sorunu son bulacak. Hız ihlal sistemi, kırmızı ışık ihlal sistemi, park ihlal sistemi ve gabari (yükseklik) ihlal sistemi başlıkları altında sürücülerin kuralara uygun hareket edip etmediği 24 saat denetlenecek. Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışması gereken sistem ilgili protokolün imzalanmasının ardından denetim görevini de yerine getirecek.



