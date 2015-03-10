İzmir'de adliye önünde açıklama yapan 100 avukata soruşturma

İzmir'de, Birleşik Haziran Hareketi üyelerinden Onur Kılıç'a adliye önünde açıklama yaparak destek veren 100 avukata soruşturma açıldı.



DHA'nın haberine göre, İzmir Valiliği'nin protesto gösterileri ve basın açıklamalarına yönelik aldığı yeni kararlar, kentte en çok tartışılan konu oldu. Birçok kurumdan tepki gören, kararların tartışıldığı gün, aynı gerekçeyle avukatlar hakkında da, soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet Başsacvılığı'nın talimatıyla geçen ay basın açıklamalarının yasaklandığı adliye binası önünde geçtiğimiz hafta Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi yaklaşık 100 avukat, Birleşik Haziran Hareketi sorumlularından Onur Kılıç'a destek vermek için toplandı.

Basın açıklaması yapan avukatlar için, 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet ' suçundan Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma açıldığı öğrenildi. Karara avukatlardan tepki geldi. Soruşturma açılan avukatlardan Dinçer Çalım, "Bir kere daha söylüyoruz. İfade hakkını kullanmaktan vazgeçmeyeceğiz" dedi.