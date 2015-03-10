T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'de adliye önünde açıklama yapan 100 avukata soruşturma

İzmir'de Onur Kılıç'a destek veren avukatlara 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet' suçundan soruşturma açıldı

10 Mart 2015 21:38

İzmir'de, Birleşik Haziran Hareketi üyelerinden Onur Kılıç'a adliye önünde açıklama yaparak destek veren 100 avukata soruşturma açıldı.

DHA'nın haberine göre, İzmir Valiliği'nin protesto gösterileri ve basın açıklamalarına yönelik aldığı yeni kararlar, kentte en çok tartışılan konu oldu. Birçok kurumdan tepki gören, kararların tartışıldığı gün, aynı gerekçeyle avukatlar hakkında da, soruşturma açıldığı ortaya çıktı. 

Cumhuriyet Başsacvılığı'nın talimatıyla geçen ay basın açıklamalarının yasaklandığı adliye binası önünde geçtiğimiz hafta Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi yaklaşık 100 avukat, Birleşik Haziran Hareketi sorumlularından Onur Kılıç'a destek vermek için toplandı. 

Basın açıklaması yapan avukatlar için, 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet ' suçundan Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma açıldığı öğrenildi. Karara avukatlardan tepki geldi. Soruşturma açılan avukatlardan Dinçer Çalım, "Bir kere daha söylüyoruz. İfade hakkını kullanmaktan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

 

ETİKETLER

birleşik haziran hareketionur kılıçavukatadliyeprotestoizmiryasaksoruşturma

İlgili Haberler

İzmir Valiliği, basın açıklamasından yürüyüşe kadar her türden protesto gösterisini yasakladı

İzmir Valiliği, yaklaşan seçim çalışmaları öncesinde protesto gösterileri için tartışılan bir karara imza attı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24