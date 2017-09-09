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İzmir'de 9 Eylül coşkusu (3)

TÜRK YILDIZLARI'NDAN GÖSTERİ İzmir'in kurtuluşunun 95

09 Eylül 2017 23:22

TÜRK YILDIZLARI\'NDAN GÖSTERİ
İzmir\'in kurtuluşunun 95. yıldönümü, Büyükşehir Belediyesi\'nin birbirinden renkli etkinlikleriyle kutlandı. Kutlamalarda Türk Yıldızları\'nın gösterisi de yer aldı. Zafer coşkusunu yaşamak ve kutlamalara ortak olmak isteyen binlerce İzmirli, Kordon\'a akın etti. Gökyüzünde adeta dans eden Türk Yıldızları\'nın yarım saatlik gösterisini hayranlıkla seyreden İzmirliler, bu güzel anı fotoğraf ve video ile kaydetmeyi de ihmal etmedi. Kutlamaların bir diğer renkli kısmı da süvari birliğinin Kordon\'dan geçişi oldu. Tıpkı 9 Eylül 1922 gününde olduğu gibi birbirinden heybetli atlarıyla Kordon\'a çıkan süvari birliği büyük ilgi gördü. Cumhuriyet Meydanı ile Gündoğdu Meydanı arasında kısa bir gezinti yapan süvariler, kendilerine büyük ilgi gösteren İzmirlilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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