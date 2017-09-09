İzmir'de 9 Eylül coşkusu

Utku BOLULU- Taylan YILDIRIM- Mustafa OĞUZ/ İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95\'inci yıldönümü, Başbakan Binali Yıldırım\'ın da katıldığı törenlerle kutlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bir gün önce İZBAN Selçuk istasyonun açılışı sırasındaki protestolar nedeniyle töreni terk etmesinin ardından, Konak Meydanı\'ndaki törende Başbakan Binali Yıldırım ile tekrar bir araya geldi.

İzmir\'in düşman işgalinden kurtuluş günü olan 9 Eylül törenleri öncesi İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin organize ettiği \'Zafer Yürüyüşü\' düzenlendi. CHP\'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve ilçe belediye başkanları başta olmak üzere binlerce İzmirli, saat 09.00\'da Basmane\'de buluştu. Büyükşehir Belediyesi\'nin yaptırdığı 350 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk\'ün resminin olduğu poster, yüzlerce İzmirli tarafından ellerde taşındı. Bu iki büyük bayrak ve posterin yanı sıra yürüyüşe katılanlar ayrıca Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle yürüyüşe başladı. Başkan Aziz Kocaoğlu, çevre köylerden gelen çiftçilerin taktığı poşuyla yürüdü. Anafartalar Caddesi, İkiçeşmelik Caddesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinden Cumhuriyet Meydanı\'na yüründü. Yol boyunca \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\', \'İzmir Aziz\'dir Aziz kalacak\' sloganları atıldı. Yer yer İzmir Marşı söylendi.

ÇELENK SUNULDU

Kurtuluş törenlerinin resmi programı saat 10.00\'da Cumhuriyet Meydanı\'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleşti. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Atatürk Anıtı\'na çelenk sundu. Ardından törene katılan protokol üyeleri ve töreni izlemeye gelen İzmirliler, şehitler için saygı duruşunda bulundu. Hep bir ağızdan İstiklal Marşı söylendi. Törene aralarında siyasi parti yöneticilerinin de yer aldığı protokol üyeleri de katıldı. İzmirliler törene gelen polis, asker ve gazilerle hatıra fotoğrafları çektirdi. Çelenk sunumu sonrası protokol üyeleri, Konak Meydanı\'ndaki bayrak törenine katılmak için buradan ayrıldı.

KONAK\'TA TÖREN YAPILDI

Konak\'taki törene ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile beraberinde CHP\'li milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları geldi. Kocaoğlu ile birlikte alana gelen bir grup da, bariyerlerle ayrılan izleyici bölümüne alındı.

KARŞILIKLI SLOGANLAR ATILDI

Bu arada Konak Meydanı\'ndaki iki grup arasında gerginlik yaşandı. Bir grup \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\', \'Türkiye laiktir, laik kalacak\' sloganları atarken, diğer grup ise \'Recap Tayyip Erdoğan\' diye slogan attı. Çıkan gerginlik, Çevik Kuvvet polisi ve milletvekillerinin araya girmesiyle sona erdirildi.

Konak Meydanı\'ndaki törene Başbakan Binali Yıldırımın da katıldı. Tören Başbakan Yıldırım\'ın gelmesi ile saat 10.30\'da başladı. Törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti İzmir Milletvekilleri Hamza Dağ, Necip Kalkan, Atilla Kaya, Nükhet Hotar, Kerem Ali Sürekli, CHP İzmir milletvekilleri Musa Çam, Mustafa Balbay, Atilla Sertel, Tacettin Bayır, Murat Bakan da katıldı.

TEMSİLİ SÜVARİ

Törende ilk olarak süvari birliği temsili olarak İzmir\'in kurtuluşunu canlandırıp, İzmir Valiliği binasına Türk bayrağı çekti. Ardından süvari komutanı Başbakan Binali Yıldırım\'a tekmil verip, alandan ayrıldı. Sonrasında başka bir süvari birliği tarafından Afyonkarahisar\'ın Şuhut ilçesindeki Büyük Taarruz tepesinden getirilen toprak ve Türk bayrağı, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu\'na teslim edildi. Bakan Eroğlu da getirilen toprak ve bayrağı Başbakan Binli Yıldırım\'a teslim etti. Ardından Konak Meydanı\'ndaki tören sona erdi.

Bu arada dün Selçuk İZBAN hattının açılışı töreninde tepkilere kızıp alanı terk eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Başbakan Binali Yıldırım kurtuluş günü töreninde buluşmuş oldu.

Törenin ardından Başbakan Binali Yıldırım, İzmir\'deki programına devam etmek için Konak Meydanı\'ndan ayrıldı. İzmir protokolü ise 9 Eylül kutlamalarına devamı için tekrar Cumhuriyet Meydanı\'na döndü.

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