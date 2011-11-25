-İzmir'de 8 tutuklama daha İZMİR (A.A) - 25.11.2011 - İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyonda kapsamında mahkemeye çıkarılan 19 zanlıdan 8'i tutuklandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen 20 kişiden 1'i savcılıktaki sorgulamanın ardından serbest bırakıldı, 19 kişi ise tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası 3 Nolu Şube Başkanı Cafer Konca, şube üyeleri Necip Binici, Cafer Alt, Memiş Sarı ve Yakup Yıldırım ile Kültür Daire Başkanlığı çalışanları Tülay Tümay ve Cengiz Başkurt, Belediye Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü görevlisi Pınar Çalışkan, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mahkeme diğer 11 kişiyi ise serbest bıraktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İzmir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, ''İhaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, zimmet, rüşvet, belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma'' suçlamalarıyla aralarında üst düzey belediye bürokratları ve belediye şirketi yöneticilerinin de bulunduğu 44 kişi gözaltına alınmış, daha önce adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3'ü tutuklanmış, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 39 zanlıdan 20'si de adliyeye sevk edilmişti.