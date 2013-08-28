İzmir'de 8 'Gezi' tutuklusuna 17'şer yıl hapis istemi

Taksim Gezi Parkı eylemlerine destek verip, İzmir'de gösterilere katıldıkları iddiasıyla ilk operasyonda tutuklanan 8 kişi hakkında, '2911 Sayılı Yasaya Muhalefet, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme ve Terör Örgütü Üyesi Olmamakla Birlikte Terör Örgütü Adına Suç İşlemek' iddiasıyla 17'şer yıl hapis cezası istemiyle, 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Bahri Karataş'ın haberine göre, olayı soruşturan Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Zafer Kılınç, 40 sayfadan oluşan iddianamesinde, tutuklu sanıklar Vedat Y., İbrahim K., Elif K., Kubilay İ., Ozan A., Erhan İ., Orhan Ö. ve İzzet U'nun, örgüt adına eylemlerde neler yaptıklarını anlattı.

Savcı Kılınç, iddianamede şunları belirtti:

Marjinal sol gruplar öncülük etti

"Olayların başlangıcında ve gelişiminde marjinal sol grupların öncülük yaptığı, marjinal sol gruplarca sürdürülen protesto eylemlerine polis ile çatışma ortamının oluşması üzerine, eylem yapmak için fırsat kollayan terör örgütlerinin de katıldıkları ve grupları yönlendirmeye çalıştıkları gözlenmiştir. Süreç içerisinde katılımcı sayısında artış meydana gelmiştir. Eylemlere katılan şahısların çoğunluğunun örgütsel bir yapı içerisinde olmamasından dolayı, Hükümet karşıtı basın-yayın kuruluşları (Partizan-Kaldıraç-DHF gibi), gazeteciler, sivil toplum örgütleri, taraftar grupları ile sanat camiası mensupları ve marjinal gruplar tarafından eyleme katılan şahıslar kışkırtılmış ve yönlendirilmiştir.

Uluslararası basın dezenformasyon yaptı

CNN, BBC, The Economist, El Cezire, Reuters gibi uluslararası basın kuruluşlarının, eylemleri abartarak ve çarpıtarak dünyaya servis ettikleri, Türkiye'de halk ayaklanması çıktığına dair oldukça taraflı ve yanlış haberlere yer verdikleri ve dezenformasyonda bulundukları izlenmiştir. 31.05.2013 tarihinde başlayarak kesintisiz olarak ilerleyen tarihlerde de artarak olaylar devam etmiştir.

Eylemle halk üzerinde korku oluşturuldu

Dağıtılan grupların kısa zamanda organize olarak tekrar toplanması, grupların saldırı ve şiddet eylemlerini artırarak devam etmesi ve eylemlerinde ısrarcı tutum izlemesi, kamu kurum ve kuruluşlarına, bankalara, dershanelere, araçlara ve kişilere ait işyerlerine zarar verilmesi ve yağmalanması, güvenlik güçlerine yönelik taş, sopa, sapan ve sert cisimler kullanılarak yapılan saldırı eylemlerinin artması, ana cadde ve sokaklarda barikat kurma, ateş yakma ve yol kapama eylemleri artarak devam etmiştir. Gerçekleştirilen eylem ve saldırılar neticesinde halk üzerinde korku, panik ve endişe oluşmuştur. Sosyal medyada olaylarla ilgili yalan bilgi verilmesi ve olayların abartılarak sunulması suretiyle halkın tahrik edilmesi, eylem yapmaya müzahir grupların yoğun şekilde ajite edilmiştir. Terör örgütlerinin propagandasına dönüştürülen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, kimliklerin gizlenmesi amacıyla yüzün tamamen veya kısmen kapatmıştır."

Protestolar yasadışı gösterilere döndü

İddianamade eylemler bütün olarak değerlendirildiğinde protestoların masum bir demokratik hak kullanımı eylemi olarak kalmadığı, yasadışı gösterilerde şiddet kullanılarak kamu düzeninin bozulduğu, eylemlerin ifade özgürlüğü ile yasal protesto ve gösteri sınırlarının dışına çıktığı, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve toplum huzurunun temini için güvenlik güçlerinin müdahalesinin kaçınılmaz olduğu, amacını çoktan aşan bu eylemlerin başka türlü önlenmesinin de mümkün olmadığı açıkça ortaya çıktığı öne sürüldü. İddianamede terör örgütlerinin, legal zırha bürünmüş açık alan faaliyetlerini bir vitrin olarak kullandığı belirtilirken şu ifadeler yer aldı:

1’i ağır olmak üzere 64 polis yaralandı

"Söz konusu eylemlerde başta TKP/ML-KONFERANS, MKP ve DSİH terör örgütleri olmak üzere birçok terör örgütünün açık alan yapılanmalarında faaliyet gösteren şahısların ön saflarda yer alarak şiddeti körükledikleri belirlenmiştir. Şehirlerimizde protestocuların güvenlik güçlerine karşı cebir ve şiddet kullanmak suretiyle direndikleri, molotof kokteyli, taş, sopa, demir bilye vb. kullanarak yaralanmalarına sebep oldukları, 1'i ağır olmak üzere 64 polisin yaralanmıştır."

Tutuklu sanık Elif K. bir ay görüş yasağı aldı

17'şer yıl hapis cezası istenen, 8 tutuklu sanık önümüzdeki ay 12'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim önüne çıkacak. Tutuklu bulunan sanıklardan Elif K., iddiaya göre cezaevine götürüldüğünde, çırılçıplak soyunup üstü aranmak istenmesine karşı geldiği için cezaevi tarafından yürütülen disiplin soruşturması sonucu 30 gün görüş yasağı aldığı da ortaya çıktı. Elif K.'nın avukatı bu yasağı kaldırmak için İnfaz Hakimliği'ne dilekçi verdi.

İzmir'de bugüne kadar yapılan operasyonlarda 50 kişi tutuklanmış, 13 kişi geçtiğimiz gün yapılan tutukluluk incelemesi sonucu tahliye edilmişti. Olaylarla ilgili hala 37 tutuklu bulunuyor.