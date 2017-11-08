İzmir'de 67 kaçak yakalandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Dikili İlçesi\'nde, yasa dışı yollardan Yunanistan\'a geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 67 kaçak yakalandı.

Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bademli açıklarında şüpheli bir lastik bot olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye gelen ekipler, durdurdukları botta yapılan kontrollerde yasa dışı yollardan Yunanistan\'a geçmeye çalışan 37\'si çocuk, 12\'si kadın, toplam 67 kaçağı gözaltına aldı.

65\'i Suriye, 2\'si İran uyruklu olan kaçaklar, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

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