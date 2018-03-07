İzmir'de 6 katlı oteldeki yangında can pazarı (6)

KUSUR OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Otelin dış cephesinin kısa sürede alev alması ve yangında binanın dış cephesinin büyük hasar görmesi dikkat çekti. \'Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik\'in 27. maddesinde binaların dış cephelerinde yanmaz malzeme kullanılması gerektiği belirtilirken, bu konuda otelin kusurunun olup olmadığı ise yapılacak çalışma sonrasında netlik kazanacak.

\'BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK\'

MADDE 27- (1) Dış cephelerin, yüksek binalarda yanmaz malzemeden ve diğer binalarda ise, en az zor alevlenici malzemeden olması gerekir. Cephe elemanları ile alevlerin geçebileceği boşlukları bulunmayan döşemelerin kesiştiği yerler, alevlerin komşu katlara atlamasını engelleyecek şekilde döşeme yangın dayanımını sağlayacak süre kadar yalıtılır.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)