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İzmir'de 6 katlı oteldeki yangında can pazarı (4)

'UZUN SÜRELİ ŞARJ' UYARISI İzmir Elektronikçiler Odası Başkanı Ali Üstün, Basmane Semti'ndeki Alican Otel'de, bu sabah saatlerinde cep telefonu bataryasının patlaması ve perdeleri tutuşturmasıyla çıktığı iddia edilen ve 2 kişinin yüksekten düşerek yaralan

07 Mart 2018 20:05

\'UZUN SÜRELİ ŞARJ\' UYARISI
İzmir Elektronikçiler Odası Başkanı Ali Üstün, Basmane Semti\'ndeki Alican Otel\'de, bu sabah saatlerinde cep telefonu bataryasının patlaması ve perdeleri tutuşturmasıyla çıktığı iddia edilen ve 2 kişinin yüksekten düşerek yaralanmasına, 2 kişinin de dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmasına neden olan yangınla ilgili olarak, telefonları uzun süre şarjda bırakmanın bu tür durumlara yol açabileceğini söyledi. CE belgesi olmayan, kalitesiz batarya ve şarj aletlerinden uzak durulması gerektiğini vurgulayan Üstün, \"Hepimizin yaptığı bir hata var, gece telefonunuzu şarja bırakıyoruz sabah kalkınca şarjdan çıkarıp günlük yaşamımıza devam ediyoruz. Normalde, telefonlarda ve şarj aletlerinde, elektrik ihtiyacı sona erdiğinde elektrik akımına itiraz eden devreler bulunur ama Çin malı ve CE belgesiz ürünlerde bunlar bulunmayabiliyor. Elektronik söz konusu olduğunda her şeyin orijinalinin kullanılması gerekir\" dedi.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)

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