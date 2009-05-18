İzmir’de 6 bin çiftçinin elektriği kesik

İzmir İl Genel Meclisi Başkanı Serdar Değirmenci, İzmir ili sınırları içinde 6 bin abonenin tarımsal sulamadan doğan elektrik borcunun ödenmemesi nedeniyle elektriğinin kesik olduğunu belirterek, söz konusu borçların yeniden yapılandırılması için girişim başlattıklarını

bildirdi.



Değirmenci, İzmir İl Genel Meclisi Başkanlık Divanı üyelerinin de hazır bulunduğu basın toplantısında, havaların ısınmasıyla sulamanın giderek önem kazandığı bugünlerde, elektriğin kesik olmasının yalnızca üreticiyi değil, tüketiciyi de mağdur edeceğini kaydetti.



Çok sayıda abonenin de elektriğinin her an kesilebileceğini ifade eden Değirmenci, sulama kuyusunun elektriği kesik olan çiftçinin, ürününden istediği verimi alamayacağını söyledi.



Değirmenci, sadece Ödemiş ilçesinde günde 700 ton süt alındığını belirterek, sağım makinelerinin çalışamayacak olması nedeniyle sağım hijyeninin sağlanamayacağını, buna ek olarak soğutucuların çalışmaması nedeniyle de gıda güvenliği sorununun baş göstereceğini anlattı.



Çiftçinin "Cumhuriyet tarihinin en ağır dönemini yaşadığını", çiftçiye verilen desteğin son 10 yılda yüzde 70 oranında gerilediğini savunan Değirmenci, "Bölgedeki üreticimizin elektrik borcunu ödeyebilmesi için herşeyden önce üretime devam etmesi ve ürününü satıp paraya çevirmesi gerekmektedir" dedi.



Değirmenci, bu sorunları ele alan İzmir İl Genel Meclisinin, kesilen elektriğin açılması, mevcut elektrik borçlarının yapılandırılması ve borçların faizinin bir defaya mahsus olarak silinmesi önerilerinden oluşan temenni kararını oy birliğiyle aldığını kaydetti.



Değirmenci, TEDAŞ yetkilileriyle görüşeceklerini ve sorunun çözümü için çaba göstereceklerini ifade ederek, temenni kararını Başbakanlığa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Maliye Bakanlığına ve TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin grup başkan vekillerine ileteceklerini bildirdi.



Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Yusuf Vargöl de, geçen yıl aşırı kuraklık nedeniyle üreticinin kuyulardan çok derinden su çekmesinin elektrik maliyetini artırdığını, ürünün istenilen düzeyde olmadığını ve bunun borçlara yol açtığını söyledi.



Princess Otel’in tahliyesi



Değirmenci, bir gazetecinin, Princess Otel'in tahliyesi için 30 günlük ek süre verildiğini, Otelin çeşitli etkinliklere ilişkin ilanlarının gazetelerde yer aldığını hatırlatması üzerine, şunları kaydetti:



"Bu, otel yönetiminin kendi takdiri. Hukuki süreç işliyor, hukukun öngördüğü uygulanacak. 1 ay sürenin sonunda, hukuk ne emrediyorsa o olacak."



Tahliye süresinin bir kez daha uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin soru üzerine de Değirmenci, "Uzatma kararını biz değil, İcra Müdürlüğü verdi" dedi.

